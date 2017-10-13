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Erdoğan: Biz gitmezsek onlar gelir

10 Ekim 2017, Salı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından derlenip A Haber Televizyonu belgesel ekibi tarafından hazırlanan video klip sosyal medyada paylaşım ve beğeni rekorları kırıyor.
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Serdar Serdar

Baskan herzaman yanindayiz ve sonuna kadar sizin destekciniziz . Allah ssana ve hukumet calisanlarimiza zeval vermesin

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cevapla 10.10.2017 17:41
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