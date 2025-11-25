Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama!

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Paşabahçe Mahallesi'nde bulunan Şanlıurfa Adliye binasının emanet bölümünde patlama yaşandı. İddiaya göre emanette bulunan elektronik cihazın patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.



BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Şanlıurfa Adliyesi'nde patlamaya ilişkin açıklama geldi. Bakan Tunç, "Patlama sonucu bir memurumuz yaralandı" ifadelerini kullandı.







Yaralı, olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

A Haber muhabiri Mehmet Geçgel "El bombası" iddiaları olduğunu söyledi.