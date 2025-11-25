PODCAST CANLI YAYIN
Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama!

Son dakika haberi...Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesi Paşabahçe Mahallesi’nde bulunan Şanlıurfa Adliyesi’nde öğle saatlerinde patlama meydana geldi. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, adliyede görevli bir memurun yaralandığını bildirdi

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Paşabahçe Mahallesi'nde bulunan Şanlıurfa Adliye binasının emanet bölümünde patlama yaşandı. İddiaya göre emanette bulunan elektronik cihazın patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Şanlıurfa Adliyesi'nde patlamaya ilişkin açıklama geldi. Bakan Tunç, "Patlama sonucu bir memurumuz yaralandı" ifadelerini kullandı.




Yaralı, olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





"EL BOMBASI" İDDİASI

A Haber muhabiri Mehmet Geçgel "El bombası" iddiaları olduğunu söyledi.

