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Engelli çocuğun gözlerinizi yaşartacak ayakkabı sevinci

17 Kasım 2018, Cumartesi

'Oyuncak Kardeşliği' projesi kapsamında Şanlıurfa Ceylanpınar'daki çocuklara 5 bin adet ayakkabı dağıtımı gerçekleştirildi. Projenin öncülerinden Ümit Kavak'ın sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Sait isimli çocuğun ayakkabılarına kavuştuğu görüntüler izleyenleri duygulandırdı.


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