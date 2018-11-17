Engelli çocuğun gözlerinizi yaşartacak ayakkabı sevinci

'Oyuncak Kardeşliği' projesi kapsamında Şanlıurfa Ceylanpınar'daki çocuklara 5 bin adet ayakkabı dağıtımı gerçekleştirildi. Projenin öncülerinden Ümit Kavak'ın sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Sait isimli çocuğun ayakkabılarına kavuştuğu görüntüler izleyenleri duygulandırdı.
Engelli çocuğun gözlerinizi yaşartacak ayakkabı sevinci17 Kasım 2018, Cumartesi
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