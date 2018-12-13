Emekliye müjde! Milyonlarca emekliyi ilgilendiren flaş gelişme... Emekliye yüzde 25 zam

Emekliye müjde... Milyonlarca emekli Meclis'ten çıkacak karara odaklandı. Emeklileri ilgilendiren intibak düzenlemesiyle ilgili son durumu Sosyal Güvenlik Uzmanı Faruk Erdem anlattı. Peki intibak nedir? İntibaktan kimler nasıl faydalanır? İntibak meclisten geçerse hangi emekli ne kadar emekli maaşı alır? SSK ve Bağ Kur emeklileri yasadan faydalanabilecek mi? İşte milyonlarca emeklinin merakla beklediği soruların cevabı...
Emekliye müjde! Milyonlarca emekliyi ilgilendiren flaş gelişme... Emekliye yüzde 25 zam13 Aralık 2018, Perşembe
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