Emekliye ayda 344 TL ek gelir! Emekliye aile yardımı masada 16.04.2019 09:38

Memur-Sen ve Türkiye Emekliler Derneği tarafından gündeme taşınan emeklilere aile yardımı talebi büyük heyecan yarattı. Emekliler, talep onaylanırsa, aylık 344 lira ek gelire kavuşacak. Peki bu talepler hayata geçerse emeklilerin alacağı ek gelir ile birlikte güncel emekli maaşları ne kadar olacak? İşte milyonlarca emekliyi ilgilendiren o detaylar...