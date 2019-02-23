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Emekliye 9 bin 688 TL | Evde bakım desteği almanın şartları neler?

23.02.2019 13:47

Beklenen yasa yürürlüğe girdi. Bayram ikramiyeleri, evde bakım desteğinin gelir hesaplamasında dikkate alınmayacak. Bu nedenle bakım desteği kesilenlere de alamadığı yardımlar toplu olarak ödenecek. 9 bin 688 liraya varan toplu ödeme söz konusu olacak. Peki, evde bakım desteği almanın şartları neler? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...


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