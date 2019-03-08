Emekliye 600 TL | Bankaların emekli yarışı başladı... 08.03.2019 09:28

Emekli maaşı bağlananlara 3 yılda bir banka promosyonu kapısı açılıyor. Emeklilerin 450 liraya varan promosyonu kampanyalarla artıyor. Kimi banka tutarı 600 liraya çıkarırken, kimi de hem emekliye hem de onu bankaya kazandırana ödeme yapıyor.