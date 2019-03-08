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Emekliye 600 TL | Bankaların emekli yarışı başladı...

08.03.2019 09:28

Emekli maaşı bağlananlara 3 yılda bir banka promosyonu kapısı açılıyor. Emeklilerin 450 liraya varan promosyonu kampanyalarla artıyor. Kimi banka tutarı 600 liraya çıkarırken, kimi de hem emekliye hem de onu bankaya kazandırana ödeme yapıyor.


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