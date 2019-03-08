Emekli maaşı bağlananlara 3 yılda bir banka promosyonu kapısı açılıyor. Emeklilerin 450 liraya varan promosyonu kampanyalarla artıyor. Kimi banka tutarı 600 liraya çıkarırken, kimi de hem emekliye hem de onu bankaya kazandırana ödeme yapıyor.
Emekliye 600 TL | Bankaların emekli yarışı başladı...08.03.2019 09:28
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