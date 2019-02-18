Emekliye 340 TL | SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde artış oldu 18.02.2019 11:01

Emeklilere yapılan Ocak zammının ardından, ek ödeme dahil maaşı bin liranın altında olan 150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşına yeni artış devreye girdi. Emeklilere en az ödeme bin liraya çıktı. Zamlı ödemeler bugünden itibaren itibaren alacak. Peki yaşanacak artışla birlikte güncel emekli maaşları ne kadar olacak? İşte detaylar...