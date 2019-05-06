Emekliye 336 TL Temmuz zammı | 2019 güncel emekli maaşı ne kadar olacak? 06.05.2019 09:47

12.3 milyon emekli Temmuz’da hem maaşlarını hem ek ödemelerini zamlı olarak alacak. Peki, enflasyon tahminlerine göre, SSK emeklilerinin gelirlerinde ne kadar artış olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...