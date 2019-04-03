Biner lira bayram ikramiyesinden yeni emekliler de yararlanacak. 27 Mayıs’tan önce emekli aylığı bağlananlar, bu yıl 2 bin lirayı cebine koyacak. Peki, emeklilik şartını tamamlayan emeklilerin bu haktan yararlanmaları için hangi tarihe kadar dilekçe vermeleri gerekiyor? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
Emekliye 2 bin TL bayram ikramiyesi | Yeni emekli olanlar...03.04.2019 10:24
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