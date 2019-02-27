Ocak'ta tüm emeklilere zam yapılırken, bu ay en düşük malullük ve yaşlılık aylığı bin liraya çıktı. Emekli maaşında İyileştirmeler sürecek. Talepler hayata geçerse en düşük maaş asgari ücrete eşitlenecek. Son güncellemelerle birlikte emekli maaşı kaç lira olacak? İşte emekliye asgari ücret formülünün detayları...
Emekliye 2 bin 20 TL! Emekli maaşlarına asgari ücret formülü yolda...27.02.2019 09:33
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