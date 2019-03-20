Haberler Web TV Emekli astsubay evinde ölü bulundu

Emekli astsubay evinde ölü bulundu

20.03.2019 07:30

İstanbul Beşiktaş'ta 5 katlı binanın birinci katındaki daireden gelen ağır kokudan şüphelenen vatandaşlar, durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler içeri girdiklerinde 74 yaşındaki emekli astsubay Mehmet Ünal'ın cansız bedeniyle karşılaştılar.


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