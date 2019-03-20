İstanbul Beşiktaş'ta 5 katlı binanın birinci katındaki daireden gelen ağır kokudan şüphelenen vatandaşlar, durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler içeri girdiklerinde 74 yaşındaki emekli astsubay Mehmet Ünal'ın cansız bedeniyle karşılaştılar.
Emekli astsubay evinde ölü bulundu20.03.2019 07:30
- Emekli astsubay evinde ölü bulundu
- Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu | 20 Mart İstanbul'da hava nasıl olacak?
- Adana Çukurova Üniversitesi'nde yangın
- Yeni havalimanına nasıl gidilir? (İstanbul Havalimanı'na gidiş yolları)
- Bakan Albayrak, baba ocağı Dernekpazarı’nda halka seslendi
- THY'nin yeni reklam filmi 'Zirve' yayınlandı
- HDP Kağıthane İlçe Başkanı'ndan ittifak açıklaması: İstanbul’da adayımız Ekrem İmamoğlu
- CHP'de dayak skandalı!
- Fahrettin Altun paylaştı! Kocaeli'de Başkan coşkusu
- Eminönü-Eyüpsultan-Alibeyköy Tramvay Hattı ve Mahmutbey-Mecidiyeköy Metro Hattının test sürüşleri gerçekleştirdi
- Bakan Berat Albayrak'a Trabzon'da sevgi seli
- Üsküdar'da muhteşem anlar... Başkan Erdoğan, 'Bizimkisi bir aşk hikayesi' şarkısını söyledi
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.