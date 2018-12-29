Elazığ’da 2 farklı zincirleme kazada 23 araç birbirine girdi

Elazığ’da buzlanma nedeniyle meydana gelen 2 farklı zincirleme kazada 23 araç birbirine girdi. İlk kaza merkez Zübeyde Hanım Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde oluşan gizli buzlanma nedeniyle 10 araç birbirine girdi. Kazada 1 kişi yaralandı.
Elazığ’da 2 farklı zincirleme kazada 23 araç birbirine girdi29 Aralık 2018, Cumartesi
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