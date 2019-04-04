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Elazığ Sivrice'de 5.2 büyüklüğünde korkutan deprem!

04.04.2019 20:56

Elazığ'da merkez üstü Sivrice olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 9.4 kilometre altında saat 20.31'de meydana gelen depremin büyüklüğü 5,2 olarak ölçüldü.Depremde can ve mal kaybı olup olmadığıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.


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