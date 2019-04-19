Ekrem İmamoğlu'nun skandal talimatına sert tepki: "İmamoğlu hapis cezasını gerektiren bir suç işlemiştir." 19.04.2019 13:01

İstanbul seçimleriyle ilgili tartışmalar sürerken YSK'nın henüz itiraz sürecini sonuçlandırmadan mazbata verdiği CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun ilk iş olarak belediyenin elektronik veritabanının kopyalanması için talimat verdiği ortaya çıktı. Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı canlı yayına bağlanarak "İmamoğlu hapis cezasını gerektiren bir suç işlemiştir." dedi.