Ekrem İmamoğlu'nun skandal talimatına mahkemeden durdurma kararı 19.04.2019 17:10

31 Mart seçimlerine yapılan itirazlar sonuçlanmadan YSK'nın mazbata verdiği CHP'li Ekrem İmamoğlu, ilk iş olarak Teftiş Kurulu Başkanlığı’na verdiği talimatla belediye bünyesindeki 2 müfettiş ve belediye içinden veya dışından belirlenecek 3 uzman dahil edilerek 5 kişilik heyetle tüm İBB veri tabanı kayıtlarının elektronik olarak kopyalanmasını istedi. İstanbul 4. İdare mahkemesi, AK Partili 2 meclis üyesinin başvurusu sonucu İmamoğlu’nun “tüm verilerin kopyalanması” emrinin yürütmesini durdurdu. A Haber Yurt Haberler Şefi Kerim Ulak canlı yayında anlattı.