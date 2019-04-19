Ekrem İmamoğlu'nun skandal talimatına mahkemeden durdurma kararı

31 Mart seçimlerine yapılan itirazlar sonuçlanmadan YSK'nın mazbata verdiği CHP'li Ekrem İmamoğlu, ilk iş olarak Teftiş Kurulu Başkanlığı’na verdiği talimatla belediye bünyesindeki 2 müfettiş ve belediye içinden veya dışından belirlenecek 3 uzman dahil edilerek 5 kişilik heyetle tüm İBB veri tabanı kayıtlarının elektronik olarak kopyalanmasını istedi. İstanbul 4. İdare mahkemesi, AK Partili 2 meclis üyesinin başvurusu sonucu İmamoğlu’nun “tüm verilerin kopyalanması” emrinin yürütmesini durdurdu. A Haber Yurt Haberler Şefi Kerim Ulak canlı yayında anlattı.
Ekrem İmamoğlu'nun skandal talimatına mahkemeden durdurma kararı19.04.2019 17:10
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