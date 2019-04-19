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Ekrem İmamoğlu verileri neden kopyalamak istedi? Kenan Kıran canlı yayında yorumladı

19.04.2019 18:23

31 Mart seçimlerine yapılan itirazlar sonuçlanmadan YSK'nın mazbata verdiği CHP'li Ekrem İmamoğlu, ilk iş olarak Teftiş Kurulu Başkanlığı’na verdiği talimatla belediye bünyesindeki 2 müfettiş ve belediye içinden veya dışından belirlenecek 3 uzman dahil edilerek 5 kişilik heyetle tüm İBB veri tabanı kayıtlarının elektronik olarak kopyalanmasını istedi. İstanbul 4. İdare mahkemesi, AK Partili 2 meclis üyesinin başvurusu sonucu İmamoğlu’nun “tüm verilerin kopyalanması” emrinin yürütmesini durdurdu. İBB'den yapılan açıklamada "Tebligat yapılınca gereği yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı. Peki Ekrem İmamoğlu verileri neden kopyalamak istedi? Bu sorunun yanıtını Sabah Gazetesi Editörü Kenan Kıran, A Haber canlı yayınında anlattı.


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