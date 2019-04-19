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Edirnekapı'da metrobüs yolcuya çarptı

19.04.2019 22:07

İstanbul Edirnekapı'da Söğütlüçeşme yönüne hareket eden bir metrobüs, yolcuya çarptı. Yaşanan kaza sonrası yolcu yaralanırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.


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