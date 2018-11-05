"Eda Küçükkaya'nın suçu ne?" 05 Kasım 2018, Pazartesi

Son günlerde herkesin gündeminde olan Ahmet Kural - Sıla kavgası, bazı medya organlarının ve kuruluşların ikiyüzlü tutumunu gözler önüne serdi! Sıla'nın mağduriyeti sonrası ayaklanan bazı kesimler, İsmail Küçükkaya'nın eşi Eda küçükkaya'ya şiddet uygulamasına -sırf muhalif olduğu için- sessiz kalmayı tercih ettiler! Bu ikiyüzlü tutumu SABAH gazetesi yazarları yorumladı. İşte o görüntüler...