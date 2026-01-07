Başkan Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda duyurdu: ''2026 reform yılı olacak!''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. 2026 yılını bir 'reform yılı' ilan eden Erdoğan, ekonomiden kamu yönetimine kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan 2026 Reform Programı'nı hayata geçireceklerini duyurdu. AK Parti'nin 11 milyonu aşan üye sayısıyla Türkiye'nin en büyük siyasi ailesi olduğunu vurgulayan Erdoğan, küresel siyaset ve ekonomideki pay kapma mücadelesine dikkat çekerek, 'Masada olmayanın menüye konulduğu acımasız bir bölüşüm kavgasının tam ortasındayız' dedi.