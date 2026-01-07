PODCAST CANLI YAYIN
Başkan Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda duyurdu: ''2026 reform yılı olacak!''

Başkan Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda duyurdu: ''2026 reform yılı olacak!''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. 2026 yılını bir 'reform yılı' ilan eden Erdoğan, ekonomiden kamu yönetimine kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan 2026 Reform Programı'nı hayata geçireceklerini duyurdu. AK Parti'nin 11 milyonu aşan üye sayısıyla Türkiye'nin en büyük siyasi ailesi olduğunu vurgulayan Erdoğan, küresel siyaset ve ekonomideki pay kapma mücadelesine dikkat çekerek, 'Masada olmayanın menüye konulduğu acımasız bir bölüşüm kavgasının tam ortasındayız' dedi.

Bunlar da Var

Süper Kupa | Fenerbahçe - Samsunspor: 1-0 | Kerem Aktürkoğlu - GOL İZLE
Süper Kupa | Fenerbahçe - Samsunspor: 1-0 | Kerem Aktürkoğlu - GOL İZLE
Konya Aziziye Camii'nde uygunsuz videoya soruşturma!
Konya Aziziye Camii'nde uygunsuz videoya soruşturma!
Şanlıurfa’da asansör faciası: 1 ölü!
Şanlıurfa’da asansör faciası: 1 ölü!
Mahalle berberinin öldüğü kaza kamerada!
Mahalle berberinin öldüğü kaza kamerada!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle