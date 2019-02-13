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E-5'trafiği birbirine kattı, sosyal medyadan paylaştı

13.02.2019 11:06

İstanbul Bahçelievler E-5'te tehlikeli hareketler yaparak ilerleyen motosiklet sürücüsü yürekleri ağza getirdi. Trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsü, o anları kaydederek sosyal medyada paylaştı.


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