Düzce'deki felaketten acı haber: Kayıp 7 kişiden birinin cesedi bulundu 19.07.2019 15:43

Son dakika haberine göre Düzce’nin Akçakoca ilçesinde yaşanan selde kaybolan 7 kişiden birinin cesedi dere yatağında bulundu.6 kişiyi arama ve kurtarma çalışmaları ise sürüyor. Cesedi bulunan kadının eşi ve bebeği ile kaybolan Fatma Töngel olduğu tespit edildi. Felaketle ilgili yetkililerden bilgi alan Başkan Erdoğan, "Yaraların sarılması için tüm imkanlar seferber edilecek." dedi.

Düzce'de kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle şu ana kadar Cumayeri, Akçakoca ve Gölyaka ilçelerinde mahsur kalan 219 kişinin kurtarıldığı bildirildi. Kaybolan 7 kişiden birinin cansız bedeni denizde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce'de yaşanan sel ve heyelanlara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ile Düzce Valisi Dağlı'dan bilgi aldı. Erdoğan, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek yaraların sarılması için tüm imkanların seferber edileceğini bildirdi.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ve Uğurlu köyleri arasındaki dere yatağında cesedi bulunan kadının selde eşi ve bebeği ile kaybolan Fatma Töngel (42) olduğu tespit edildi. Töngel'in cenazesi helikopter ile Akçakoca'daki şehir stadına götürülüp, Akçakoca Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Valilikten yapılan açıklamada, iki gün önce başlayan yağışlar yüzünden Akçakoca, Gölyaka ve Cumayeri ilçeleriyle bağlı köylerde sel, su baskını ve heyelanlar meydana geldiği anımsatıldı.

Genelkurmay Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığından 5 helikopterle Sakarya ve Zonguldak AFAD ile jandarma arama kurtarma personelinin bölgeye sevk edildiği bildirildi.

219 KİŞİ KURTARILDI

Hasar tespit çalışmalarına başlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çalışmalar çerçevesinde akşam saatlerinde Akçakoca ilçesi Esmahanım köyünden 7 kişinin kayıp olduğu anlaşılmış olup arama çalışmalarına devam edilmektedir. Yaşanan afet nedeniyle acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla Başkanlığımızca 500 bin lira acil yardım ödeneği gönderilmiştir. Cumayeri ve Akçakoca ilçelerine bağlı köylerden toplam 219 vatandaşımız mahsur kaldıkları yerlerden kurtarılarak güvenli alanlara sevk edilmiştir.

Sel ve su baskınlarından etkilenen 135 vatandaşımız için barınma yerleri (öğrenci yurdu içerisinde) tahsis edilmiş, 50 vatandaşımız yakınlarının yanına yerleştirilmiştir."

KAYIP 7 KİŞİ ARANIYOR

Açıklamada, "Akçakoca ilçesi Esmahanım köyünden 7 kişinin (4 çocuk, 2 kadın ve bir erkek) kayıp olduğu anlaşılmış olup arama çalışmalarına devam edilmektedir. Çalışmalara destek vermek amacıyla Sakarya AFAD'dan 12 personel ve 3 köpek, Bursa AFAD'dan 11 personel ve bir köpek ile Bursa Emniyet Müdürlüğüne ait toplam 3 helikopter ve bir uçak ile havadan ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca kıyı ve denizden arama çalışmaları desteklenecektir." ifadelerine yer verildi.

Türk Kızılay tarafından bin 500 kişilik gıda malzemesi dağıtıldığı bildirilen açıklamada, Akçakoca ilçesine 84,7 kilogram, Cumayeri ilçesine 75 kilogram, Çilimli ilçesine 72 kilogram ve Kardüz Yaylası'na 161,7 kilogram yağış düştüğünün tespit edildiği belirtildi.

Ayrıca sahada 205 personel, 30 araç, 8x8 araç ve 6 köpekle faaliyetlerin sürdürüldüğü kaydedildi.

KAYIP 7 KİŞİNİN İSİMLERİ AÇIKLANDI

Düzce Valiliği, Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde selde kaybolan 7 kişinin isimlerini açıkladı. Selde, Nilgün Kaplan (39), çocukları Funda Kaplan (9), ikizleri İlayda Sinem ve Sanem Kaplan (7), Cengiz (55) ve Fatma Töngel (42) çifti ile çocukları Kağan Töngel (3) kayboldu.