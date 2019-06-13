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Düzce'de korku dolu anlar! Annesinin elini bırakınca vinç çarptı

13.06.2019 20:12

Düzce'de, annesinin elini bırakarak karşıya geçmek için koşan 7 yaşındaki Gizem Su Karaca'ya vinç çarptı. Küçük kız yaralanırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.


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