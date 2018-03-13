Düşen uçağın pilotunun son ses kaydı ortaya çıktı

İran'da düşen Türk jetinin kaptan pilotu Beril Gebeş'in son ses kaydı ortaya çıktı. İstanbul'dan Dubai'ye gitmek üzere havalanırken kule ile görüşmelerinde kaptan pilot, kalkış için izin istiyor.
Düşen uçağın pilotunun son ses kaydı ortaya çıktı13 Mart 2018, Salı
- Ronaldo, Doğu Guta'daki zulme sessiz kalmadı
- Mehmetçik'i gören kadın: Neden 5 yıl önce gelmediniz
- Yeni dönemde ABD-Türkiye ilişkileri nasıl olacak?
- Karagöz: Pompeo İran konusunda sert politikalar izleyecek
- CHP'li 'Muhasebeci Kenan'ın hesabı şaştı
- Mike Pompeo'nun gelişinin Türkiye'ye etkisi ne olur
- PKK camilere saldırıyor, Avrupa seyrediyor!
- Teröristlerin kulesi böyle imha edildi
- Avrupa'daki YPG/PKK provakasyonlarının amacı ne?
- Rize'de PÖH'ler Afrin'e uğurlandı
- İşte PYD'nin Afrin'deki Pentagon'u
- İşte PYD'nin Afrin'deki Pentagon'u
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.