Yol Durumu

Düşen uçağın pilotunun son ses kaydı ortaya çıktı

13 Mart 2018, Salı

İran'da düşen Türk jetinin kaptan pilotu Beril Gebeş'in son ses kaydı ortaya çıktı. İstanbul'dan Dubai'ye gitmek üzere havalanırken kule ile görüşmelerinde kaptan pilot, kalkış için izin istiyor.

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