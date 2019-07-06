Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli internet sitesi olan Top Beauty World, 'Dünyanın En Güzel Kadınları' listesini duyurdu. Merakla beklenen listede 5 Türk de yer aldı. İşte, merakla beklenilen Dünyanın En Güzel 100 Kadını listesindeki 5 Türk...
Dünyanın en güzel kadınları listesinde 5 Türk! İşte listedeki güzellerimiz06.07.2019 13:50
- Dünyanın en güzel kadınları listesinde 5 Türk! İşte listedeki güzellerimiz
- Fenerbahçe Vedat Muriç için bir teklif daha yaptı!
- S-400 İstanbul'a kurulur mu? 3 sistem nerelerde olacak? İşte S-400'de son gelişme
- Zırhlı araç 'Vuran' göreve hazır! Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yeni 20 zırhlı araç
- Başkan Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle buluştu
- Son dakika haberi: Bolu'da radyoaktif madde operasyonu! 18,01 gram kaliforniyum ele geçirildi
- Nando De Colo Fenerbahçe'de
- Trafikte kurye terörü! Motosikletli kurye müşterilere siparişleri tek teker üzerinde böyle götürdü
- ‘Çiftlik Bank’ firarisi Mehmet Aydın'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı
- Son dakika haberi: Kuzey Irak'taki terör hedefleri vuruldu: 2 terörist etkisiz hale getirildi
- Fikret Orman’ın eski eşi Sedef Orman'dan gizli takip
- LGS tercihleri nasıl yapılır? Okul tercihinde nelere dikkat edilmeli? MEB LGS tercihleri ne zaman bitiyor?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.