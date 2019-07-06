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Dünyanın en güzel kadınları listesinde 5 Türk! İşte listedeki güzellerimiz

06.07.2019 13:50

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli internet sitesi olan Top Beauty World, 'Dünyanın En Güzel Kadınları' listesini duyurdu. Merakla beklenen listede 5 Türk de yer aldı. İşte, merakla beklenilen Dünyanın En Güzel 100 Kadını listesindeki 5 Türk...


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