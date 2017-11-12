Dünya Kim Kardashian ile Jennifer Lawrence'ın canlı yayındaki sarılmasını konuşuyor!
11 Kasım 2017, Cumartesi
ABD'de bir televizyon kanalında talk show programı yapan ünlü yıldız Jennifer Lawrence'ın programına konuk ettiği Kim Kardashian'a samimiyetsiz bir şekilde sarıldığı görüntüler sosyal medyada defalarca paylaşıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler yapılan yorumlarda ikilinin arasındaki samimiyetsizlik için çeşitli ihtimaller sıralandı. Dünyanın çeşitli ülkelerindeki Kim Kardashian hayranları sarılmamak için elinden geleni yapan Jennifer Lawrence'a tepki gösterdi.
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