Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Polisin köpeğine karşı aslan! 14.11.2019 18:44

Irak'ta işsizlik ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle meydanları dolduran göstericilerden biri polisin köpek getirdiğini duyunca kamyona bindirdiği aslanı kent meydanına getirdi.

Haftalardır gösterilerle sarsılan ülkede can kaybı şimdiden 300'ü aştı, arka arkaya patlamalar ve silah sesleri duyuldu. Çatışmalarda gerçek mermilerin kullanıldığı bildiriliyor.

Reuters haber ajansı, Irak'ın başkenti Bağdat'ta asker ve polisin açtığı ateşle Perşembe günü dört göstericinin daha hayatını kaybettiğini bildiriyor. Reuters kameramanı, güvenlik güçlerinin Tahrir Meydanı'nda toplanan yüzlerce protestoya yine gerçek mermilerle ateş ettiğini aktarıyor. Göstericilere karşı ayrıca biber gazı da kullanıldı. Perşembe günü Bağdat sokaklarında gerçekleşen çatışmalarda 50'den fazla protestocu da yaralandı, birçok yaralı ambulans olmadan hastanelere taşındı. Tahrir Meydanı'nı dolduran göstericiler, 16 yıldır iktidarda bulunan ve halka hizmet götürmekten aciz olan mevcut partileri artık yönetimde görmek istemediklerini söylüyor. Öfkeli protestocular, güneydeki Nasiriye kentinde yerel yöneticilerin evlerini ateşe verip yaktı. En çarpıcı görüntüler ise, ülkenin orta kesimindeki Babil'den geldi. Polisin göstericilere müdahale etmek için köpekler getirdiği söylentileri Babil kentinde yayıldı. Bağdat'ın güneyindeki şehir sakinleri, akşamüstü akıllara durgunluk veren bir görüntüyle karşılaştı.

Bir protestocu, kamyona yüklediği aslanla kent meydanında belirdi. Aslanın sahibi, kamyondan indirilen hayvanı polise tepki olarak meydana getirdiğini söyledi.

Sırtına Irak bayrağı örtülen vahşi hayvan zaptedilmekte zorlandı. Aslanı gösteren video kaydı, sosyal medyada hızla yayıldı ve kısa sürede gündem oldu.