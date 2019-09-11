Dünya bu görüntüleri konuşuyor! ABD, 36 bin kilo bomba ile DEAŞ'ı bombaladı! (Video) 11.09.2019 12:41

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD’nin önderliğindeki Birleşik Ortak Görev Gücü-Doğal Kararlılık Harekâtı Bağdat’ın kuzeyindeki, terör örgütü DEAŞ'ın yoğun olarak bulunduğu bölgenin bombalandığını bildirdi.

Dün ABD tarafından paylaşılan görüntülere göre, ABD önderliğindeki Birleşik Ortak Görev Gücü, Irak'ın Salah ad Din bölgesinde bulunan DEAŞ mevzilerini bombaladı. "TERÖRİSTLERİ GEÇİŞ GÜZERGAHI"

ABD'den yapılan açıklamada Suriye'den DEAŞ teröristlerinin Irak'a geçişin engellenmesi için bölgenin bombalandığı iddia edildi. F-35'LERLE BOMBALDILAR CJTF-OIR'e ait resmi sosyal medya hesabından, F-15 ve F-35 savaş uçaklarının Bağdat'ın doğusundaki DEAŞ terör örgütü mensuplarının yoğun olarak bulunduğu Salah ad Din bölgesindeki Qanus Adası'nı bombaladıkları açıklandı. 36 BİN KİLOGRAM BOMBA KULLANILDI

Uçakların, toplamda 36 bin kilogram bomba attıkları da açıklamaya eklendi. Irak'ın Qanus Adası'nı vuran F-15 ve F-35 savaş uçaklarının attığı 36 bin kilogram bombanın maliyeti yaklaşık 80.000 pound. Qanus adası, Qayyarah'daki ABD'deki ileri operasyon üssünün yakınlarında bulunuyor. Koalisyon Sözcüsü Albay Myles B. Caggins III, o anlara dair görüntü de yayınladı. IRAK'TAN AÇIKLAMA GELDİ!

Irak Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yahya Rasul, ABD liderliğindeki koalisyonun Qanus ve Salah ad Din'deki diğer bölgeleri temizlemede Irak kuvvetlerine yardımcı olmak amacıyla operasyon düzenlediklerini açıkladı. Eski Irak Başbakanı Abadi'nin 2017 yılında DEAŞ'a karşı zafer kazandığını iddia etse de özellikle Suriye sınırına yakın bölgelerde terör örgütü hala faaliyet gösteriyor.