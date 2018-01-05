Dünya 5’ten büyüktür, altın harflerle tarihe yazıldı
04 Ocak 2018, Perşembe
Türkiye'nin bir üst lige çıkma sürecini yaşadığını aktaran Albayrak, "Biz başımızı alıp buraya çıkacağız derken, birileri ayaklarıyla aşağı atmaya çalışıyor. Neyin arkasında kim var biliyoruz. Bu millet gözünü açtı. Toplum olarak farkındayız. Bunun için her alanda siyaset başta olmak üzere farkında olmayan bireylere bu süreci çok net bir şekilde anlatmakla mükellefiz.” değerlendirmesinde bulundu.“Dünya 5’ten büyüktür, altın harflerle tarihe yazıldı”Albayrak, Türkiye’nin dünyada çok önemli bir bölgede bulunduğunu ve ekonomiden turizme her anlamda mıknatıs gibi olduğunu anlattı.Sermaye ve ticaretin de Türkiye’ye yöneleceğini dile getiren Albayrak, “Yeter ki biz güçlü olalım. Zaten adamlar da Türkiye’yi bölmeye ateş ediyor. Bunlar, Gezi'den itibaren her musibet vesilesiyle başımıza çalınmaya çalışıldıkça ters teperek bizi daha da güçlendirmeye sebep oluyor. Onun için her birimize düşen sorumluluk dairesinde ihlaslı bir şekilde çok çalışmak ve bütün bu resmi tüm topluma anlatmak durumundayız.” şeklinde konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.