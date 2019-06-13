Dolar/TL son dakika! 13 Haziran euro ve dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları 13.06.2019 09:54

Dolar kuru son dakika... Dolar, TCMB'nin faiz kararının değiştirmemesiyle 5.80 civarında dalgalanmıştı. Dün kapanışta 5.8082 TL'den işlem gören dolar kuru, 13 Haziran'a 5.85 bandında başladı. Dolar endeksi dün yüzde 0.3'ten fazla yükselişin ardından bugün sınırlı değişim göstererek 96.19'da bulunuyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 13 Haziran döviz kurları...

Dolar/TL son dakika... TCMB'nin dün faiz indirimi yapmaması ardından yönünü aşağı çeviren ve saat 17.10'da 6.7835/6.7890 seviyesinde olan dolar/TL dün akşam saatlerinde yukarı yönlü hareket etmişti. Euro ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'nın Kuzey Akımı 2 doğal gaz boru hattı projesine yaptırım getirmeyi düşündüğünü belirterek, Almanya'yı enerji alanında Rusya'ya bağımlı olmasına karşı uyarmasının ardından değer kaybetti. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 13 Haziran güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

DOLAR

Alış: 5,8286

Satış: 5,8314

EURO

Alış: 6,5987

Satış: 6,6034