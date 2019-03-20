Dolar kuru bugün ne kadar? Altında son durum ne? İşte güncel dolar ve altın fiyatları 20.03.2019 11:07

Dolar, 20 Mart 2019 sabahında bankalararası piyasada 5,48 liradan işlem görüyor. Saat 08.49 itibariyle euro 6,22, sterlin ise 7,2441 lira seviyesinde yer alıyor. Hafta başından itibaren artışa devam eden altın fiyatları dün günü 231 liradan kapadı. Bugüne hafif bir düşüşle başlayan altının gram fiyatı 229,7 liradan alıcı buluyor. Peki çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 20 Mart altın fiyatları.

