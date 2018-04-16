Doğubeyazıt'ta 8 PKK'lı teröristin vurulma anı!16 Nisan 2018, Pazartesi
Dün çıkan sıcak temasta Uzman Çavuş Ahmet Baş ve Uzman Çavuş Hamza Dursun Pampal'ın şehit düştüğü Yakacık Mezrası Ağrı Dağı bölgesinde hava destekli operasyonda bölücü terör örgütü PKK'lı 8 terörist öldürülerek etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Yakacık Mezrası Ağrı Dağı bölgesinde Ağrı İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca ve hava destekli gerçekleştirilen operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirilmiştir." denildi.
Etkisiz hale getirilen teröristlerden 8 adet kaleşnikof tüfek ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
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Şehidime Allah rahmet diliyorum ülkemi bu hale getiren dış ülkelerin uşaklarıda sayıları daha bol olmasını dilerim
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