Yol Durumu

Doğubeyazıt'ta 8 PKK'lı teröristin vurulma anı!

16 Nisan 2018, Pazartesi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında 2 askerin şehit olduğu Yakacık Mezrası Ağrı Dağı bölgesinde sürdürülen hava destekli operasyonda PKK'lı 8 terörist etkisiz hale getirildi.

Dün çıkan sıcak temasta Uzman Çavuş Ahmet Baş ve Uzman Çavuş Hamza Dursun Pampal'ın şehit düştüğü Yakacık Mezrası Ağrı Dağı bölgesinde hava destekli operasyonda bölücü terör örgütü PKK'lı 8 terörist öldürülerek etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Yakacık Mezrası Ağrı Dağı bölgesinde Ağrı İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca ve hava destekli gerçekleştirilen operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirilmiştir." denildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden 8 adet kaleşnikof tüfek ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
Ne bu Ne bu

Şehidime Allah rahmet diliyorum ülkemi bu hale getiren dış ülkelerin uşaklarıda sayıları daha bol olmasını dilerim

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 16.04.2018 15:28
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları