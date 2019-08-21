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Diyarbakır'da silahlı kavga! 3 aile birbirine girdi

21.08.2019 09:25

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde çıkan ve üç ailenin karıştığı silahlı kavga sonucu 1'i kadın 5 kişi öldü, 8 kişi ise yaralandı. Yaralılar Silvan ve Diyarbakır'daki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında A Haber Diyarbakır Muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.


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