Diyarbakırda 12 kişi jandarmanın nefes kesen operasyonu ile kurtarıldı 10 Temmuz 2018, Salı

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde serinlemek için girdikleri Dicle Nehri'nde su debisinin yükselmesi ile mahsur kalan 12 kişi jandarmanın nefes kesen operasyonu ile kurtarıldı.



Helikopterin vatandaşların mahsur kaldığı suya kadar inmesi çevredeki vatandaşlar tarafından alkışlarla desteklendi. Helikopter pilotu mahsur kalan vatandaşların hayatını riskte atmayacak kadar yakına inip adeta su üstünde durmasının ardından, ekipler mahsur kalan vatandaşları birer birer helikoptere aldı. Mahsur kalanların tamamının alınmasının ardından havalanan helikopter vatandaşları karaya çıkardı.