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Diyarbakır HDP binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerden sert tepki: Siyasi partinin içinde battaniyenin ne işi var?

16.09.2019 19:11

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aileler, binadan battaniyelerin çıkarıldığını görünce "Burada çocuklar yatırılıyor, çocuklar dağa gidiyor." diyerek tepki gösterdi.


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