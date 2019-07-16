Dışişleri'nden Nijerya'da kaçırılan Türk denizcilerle ilgili flaş açıklama! 16.07.2019 17:34

Dışişleri'nden yapılan açıklamada, "Nijerya'da kaçırılan Türk gemisi, Tema Limanı'na çekilmiş olup, Nijerya ve Gana ile temasa geçildi" ifadesine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya ve Gana makamları nezdinde girişimde bulunulduğunu açıkladı.

Bakanlık açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Douala Limanından (Kamerun) Abidjan'a (Fildişi Sahili) gitmekte olan Türk bandıralı bir kargo gemisi 13 Temmuz akşamı Nijerya açıklarında korsan saldırısına uğramıştır. Saldırı sonucu, Türk vatandaşı olan gemi mürettebatının bir bölümü korsanlar tarafından kaçırılmıştır. Korsanların terk ettikleri gemi Tema Limanına (Gana) çekilmiş olup, kaçırılan vatandaşlarımızın serbest bırakılmalarını teminen Nijerya ve Gana makamları nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmaktadır.".