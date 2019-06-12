Dışişleri'nden Hollanda'ya sert tepki 12.06.2019 16:12

Hollanda Meclisi'nde kabul edilen karara Türkiye'den tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hollanda Temsilciler Meclisinde Türkiye karşıtı çevrelerin girişimiyle kabul edilen kararları ve ülkemize karşı öne sürülen asılsız ve iftira dolu iddiaları şiddetle reddediyoruz. Parlamentonun bu tür temelsiz, kötü niyetli ve hangi amaca hizmet ettiği anlaşılamayan girişimlerinin ilişkilerimizin gelişmesine katkı sağlamayacağı açıktır" denildi.

Dışişleri Bakanlığı Hollanda Temsilciler Meclisi'nde Türkiye aleyhine kabul edilen kararlara tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hollanda Temsilciler Meclisi'nde Türkiye karşıtı çevrelerin girişimiyle dün (11 Haziran) kabul edilen kararları ve bu kararlarda ülkemize karşı öne sürülen asılsız ve iftira dolu iddiaları şiddetle reddediyoruz."

"Bu tür mesnetsiz, izan ve ciddiyetten yoksun çabaların bunlara tevessül edenler için karşılıksız kalmayacağı bilinmelidir. Popülizm yoluyla günü kurtarıp seçmenleri nezdinde dikkat çekmeye çalışan siyaset anlayışı, son tahlilde bu akıl ve mantık dışı yaklaşımlara teslim olanlara zarar verecektir."

"Hollanda Temsilciler Meclisi'nin önyargılardan beslenen bir Türkiye karşıtlığı yerine, Avrupa değerlerini tehdit eden daha ciddi konulara eğilmesi isabetli olacaktır. Bu bağlamda, yükselen aşırı sağ, yabancı düşmanlığı, ırkçılık, İslam karşıtlığı ve camilere yapılan saldırılardaki artışa karşı alınacak önlemlerin öncelikli olarak ele almasında fayda bulunmaktadır."

"Hollanda ile ilişkilerimizin normalleşmesine yönelik çaba gösterildiği ve karşılıklı adımlar neticesinde olumlu gelişmelerin kaydedildiği bir aşamada, Parlamento'nun bu tür temelsiz, kötü niyetli ve hangi amaca hizmet ettiği anlaşılamayan girişimlerinin ilişkilerimizin gelişmesine katkı sağlamayacağı açıktır."