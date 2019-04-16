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Dışişleri Bakanlığı duyurdu: İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif yarın Türkiye'ye geliyor

16.04.2019 10:01

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cevad Zarif yarın ülkemize bir çalışma ziyaretinde bulunacaktır." denildi.


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