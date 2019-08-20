Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Türk konvoyuna yapılan saldırıyla ilgili flaş açıklama 20.08.2019 15:07

Son dakika haberi... Suriye'de Türk konvoyuna yapılan saldırıyla ilgili açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Saldırı sonrası Rusya ile temasa geçtik. Burada ateşkesi sağlamamız lazım. Rejim siyasi çözümden ziyade askeri çözüm istiyor. Dokuzuncu gözlem noktasımızı taşıma gibi bir niyetimiz yok. Rejimin ateşle oynamaması gerekiyor. Askerlerimizin güvenliği için ne gerekiyorsa yaparız"" dedi. ABD ile güvenli bölge mutabakatı hakkında da konuşan Çavuşoğlu, "Müttefik ülkenin terör örgütü ile ittifakı kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de Türk konvoyuna yapılan saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu'nun sözlerinden satır başları:

Rusya ve İran'ın oralardan taciz geliyor açıklaması doğru değil. İdlib için atacağımız adımları konuşurken, bu saldırıların buralarda felakete yol açabileceğini vurguluyoruz. Bu konuda da tüm dünyaya çağrıda bulunuyoruz.

REJİMİN ATEŞLE OYNAMAMASI GEREKİYOR

Dün bizim konvoyumuzun olduğu yere bir saldırı oldu. Bu saldırıdan sonra Rus muhataplarımızla temasa geçtik. Şu anda Ruslarla her düzeyde temasımız var. Hem dünkü saldırıyla ilgili, hem de İdlib'de ateşkesin sağlanması ile ilgili. Dünkü konvoyumuzun görevi 9. gözlem noktamızın güvenliğini sağlamaktı. Şu anda bu gözlem noktamızı başka bir yere taşıma niyetimiz yoktur. Arkadaşlarımız gerekli tedbirleri alıyorlar. Burada rejimin ateşle oynamaması gerekiyor. Bir an önce siyasi sürece ve diğer konulara odaklanmamız lazım. Önümüzdeki süreçte bu konudaki çabalarımızı artıracağız.

ABD'NİN İKİNCİ BİR MÜNBİÇ SÜRECİ İŞLETMESİNİ KABUL ETMEYECEĞİZ

Müşterek Harekat Merkezi ile ilgili ABD'den uzmanlar gelmeye başladı. Bölgede çalışmalar devam ediyor. Güvenli bölge için iyi bir başlangıcın söyledik. Güvenli bölge için olumlu adımların atılması gerekir. ABD'nin ikinci bir Münbiç süreci işletmesini kabul etmeyeceğiz. ABD'nin terör örgütlerine silah vererek işi zaman yayması mümkün değil. Anlaşamadığımız bazı konular var. Farklı düşündüğümüz alanlarda biz müzakeremizi sürdüreceğiz. Olursa olur, olmazsa bizim kendi planımız var oraya girme konusunda. Hiçbir tereddütümüz olmaz.

MÜTTEFİK ÜLKENİN TERÖR ÖRGÜTÜ İLE İTTİFAKI KABUL EDİLEMEZ

Sizin çalıştığınız ülkelerin rejimle angajmanı olabilir ancak bir terör örgütüne desteği kabul edilemez. Zaten niye Rusya rejimin garantörü oldu, çünkü rejimle beraber çalışıyorlar. Her ne kadar biz rejime verdikleri desteği doğru bulmasak da, siyasi süreçte bu angajmanın faydalarını görüyoruz.