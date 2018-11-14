Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü yaptığı kazada öldü

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçirdiği iddia edilen sürücünün kullandığı servis aracı, belediyeye ait yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Araç içinde sıkışan servis sürücüsü 45 dakika süren kalp masajına rağmen kurtarılamadı. Kaza sabah 07.30 sıralarında İzmit Kuruçeşme Mahallesi mevkii, D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 41 P 9228 plakalı yolcu taşıma şirketine ait servis sürücü Zeki Genç, seyir halinde direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Sürücünün kontrolünden çıkan servis aracı, Kuruçeşme ışıklar mevkiinde belediyeye ait Mehmet Han idaresindeki 41 UP 742 plakalı halk otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle servis sürücüsü Genç, araç içinde sıkışarak yaralandı. 45 dakika kalp masajına rağmen kurtarılamadı Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi. Araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücünün kalbinin durduğunu fark eden sağlık ekipleri, Genç’i sedyeye koyulduğu andan itibaren kalp masajı yapmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin de yardımıyla kalp masajı yapılarak ambulansa alınan sürücü, 45 dakika süren kalp masajına rağmen kurtarılamadı.
Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü yaptığı kazada öldü14 Kasım 2018, Çarşamba
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