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Devlet Bahçeli'den yerel seçim açıklaması

20.02.2019 14:09

MHP lideri Devlet Bahçeli'den yerel seçim açıklaması. Bahçeli "31 Mart'ta yüzde 52'nin üzerinde oy almayı düşünmekteyiz." açıklamasını yaptı.


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