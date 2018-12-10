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Devlet Bahçeli’den Binali Yıldırım açıklaması

10 Aralık 2018, Pazartesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Meclis'te gazetecilere yaptığı açıklamasında 'Binali Bey aday olursa istifasına gerek yok, başımızın üstünde yeri vardır. Seçildikten sonra istifa edebilir' ifadelerini kullandı.


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