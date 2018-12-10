MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Meclis'te gazetecilere yaptığı açıklamasında 'Binali Bey aday olursa istifasına gerek yok, başımızın üstünde yeri vardır. Seçildikten sonra istifa edebilir' ifadelerini kullandı.
Devlet Bahçeli’den Binali Yıldırım açıklaması10 Aralık 2018, Pazartesi
- Komandolar sevk edildi! Hareketli saatler
- Devlet Bahçeli’den Binali Yıldırım açıklaması
- Sarıyer’de lüks otomobilin alev alev yandığı anlar kamerada
- Meksika'da meteor kayması böyle görüntülendi
- HDP'li Buldan'dan akılalmaz Öcalan sözleri
- Müge Anlı'da kan donduran gelişme! 2 çocuk annesi Meral Polat'a ne oldu?
- Başkan Erdoğan uyardı: Karşılarında beni bulurlar!
- Müge Anlı'da kan donduran gelişme! Yanmış kadın cesedi Meral Polat'a mı ait? Fikriye Hanım canlı yayında neler anlattı?
- Başkan Erdoğan: "İnsan hakları konusunda en önemli adımlar AK Parti döneminde atıldı"
- Erdoğan: Gezi eylemlerinde ayağa kalkanlar Paris'te kör sağır dilsiz hale dönüştü
- Bakan Albayrak: "Kamu borç yükü tarihin en düşük seviyesinde"
- Bakan Albayrak: "YEP enflasyonda etkisini gösterdi"
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.