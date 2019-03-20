Denizli'deki depreme canlı yayında yakalandılar! İşte o görüntüler

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen ve kent genelinde hissedilen 5.5 büyüklüğündeki deprem, özel bir televizyon kanalında canlı yayında kameralara yansıdı. Deprem anında program sunan spiker ve konuğu soğukkanlı bir şekilde izleyicileri sakin olmaları konusunda uyardı. İşte canlı yayındaki o panik anları...
Denizli'deki depreme canlı yayında yakalandılar! İşte o görüntüler20.03.2019 22:25
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