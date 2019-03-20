Denizli'deki deprem anı saniye saniye kamerada! işte ilk görüntüler 20.03.2019 10:27

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan yazılı açıklamaya göre, saat 09.34'te merkez üssü Acıpayam ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntının yerin 11,36 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. İşte Denizli'deki deprem anı saniye saniye kamerada...