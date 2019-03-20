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Denizli'deki 5,5 büyüklüğünde depremden yeni görüntüler!

20.03.2019 18:22

Denizli'de bu sabah 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin şiddetiyle 20'ye yakın ev yıkılırken, neyse ki can kaybı yaşanmadı. Deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Vatandaşlar ise yaşadığı korku dolu anları anlattı. İşte o görüntüler...


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