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Denizli'de öğrencileri taşıyan otobüsün devrilme anı kamerada

16.04.2019 10:35

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, öğrencileri taşıyan tur otobüsü kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, 22'si öğrenci, 34 kişi yaralandı. Kaza anı benzin istasyonunun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.


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