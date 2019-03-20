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Denizli'de 5.5 büyüklüğünde deprem

20.03.2019 10:05

Denizli'nin Acıpayam İlçesinde 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 09.34'te meydana gelen deprem İzmir, Isparta, Burdur ve Antalya'da da hissedildi.


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