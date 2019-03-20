Denizli'de 5.5 büyüklüğünde deprem 20.03.2019 10:05

Denizli'nin Acıpayam İlçesinde 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 09.34'te meydana gelen deprem İzmir, Isparta, Burdur ve Antalya'da da hissedildi.