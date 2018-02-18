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Deniz Yücel Almanya'ya götürüldü

17 Şubat 2018, Cumartesi
Merkel bastırdı, 18 yıl hapsi istenen Deniz Yücel jet kararla serbest bırakıldı. Yücel kararın ardından apar topar Almanya'ya özel jet gönderdi.
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