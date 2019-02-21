Deniz Baykal aylar sonra ilk kez Meclis'te 21.02.2019 14:10

2017 yılının Ekim ayında geçirdiği rahatsızlık sonucu uzun bir süre tedavi gören CHP milletvekili Deniz Baykal, yemin etmek için Meclis'e geldi. Aylar sonra ilk kez TBMM'ye giriş yapan Baykal'ın yemin ettikten bir süre sonra TBMM'den ayrılması bekleniyor.