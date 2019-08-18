Demirhan tatbikatta gücünü gösterecek! Demirhan'ın özellikleri neler? 18.08.2019 23:03

Türk savunma sanayisi tarafından yerli olarak geliştirilen insansız kara araçları ekim ayında gerçekleştirilmesi planlanan tatbikata katılacak. Orta sınıf silahlı insansız kara aracı Demirhan da saha testleriyle tatbikata, kısa süre içinde de envantere girmeye hazırlanıyor. Peki, Demirhan'ın özellikleri neler? İşte ayrıntılar...